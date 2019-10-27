Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за природного пожара. Более миллиона жителей остались без электричества

В штате Калифорния из-за лесного пожара объявлена эвакуация 180 тысяч человек, живущих в округе Сонома. Речь идет о крупнейшей эвакуации в истории округа, известного, в первую очередь, производством вина.

В Сономи пожар, получивший название «Кинкейд», по состоянию на 27 октября охватил около 12 тысяч гектаров. Локализовать возгорание в условиях крайне сухой погоды и сильного ветра не удается.

В другой части штата — в округе Лос-Анджелес — в качестве меры предосторожности отключено электроснабжение зданий, в которых проживают около 1 миллиона человек. В ближайшее время, предупредили власти, может быть прекращено электроснабжение еще 1,5 миллиона потребителей.

В округах Сонома и Лос-Анджелес объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Следующие 72 часа будут трудными. Я бы мог приукрасить, но не буду», — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, обращаясь к жителям штата.

В 2018 году в Калифорнии произошли самые разрушительные природные пожары в истории штата. В 2019 году перед сезоном лесных пожаров было объявлено, что власти будет превентивно отключать электричество в районах с пожароопасной обстановкой. Предполагается, что это может снизить риск возникновения очагов пожаров.