В Подмосковье у студента колледжа нашли оружие. Его заподозрили в подготовке нападения на однокурсников

В подмосковном Зарайске задержан 18-летний студент одного из колледжей. При обыске у него изъято оружие. По некоторым данным, сообщают ТАСС, «Интерфакс», РБК и Baza со ссылкой на источники, он готовил нападение на учеников и преподавателей колледжа.

По данным источников РБК, студент филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Борис Банин был задержан в результате совместной операции МВД и ФСБ. У него изъят пистолет, похожий на пистолет Макарова. В отношении Банина возбуждено уголовное дело о подготовке убийства двух и более человек.

Baza сообщает, что напасть на колледж Банин планировал 29 октября. По данным источников этого издания, студент планировал убить восемь однокурсников и преподавателя. В список попали те, с кем у Банина был конфликт. По данным Baza, у студента нашли еще один пистолет, предположительно, травматический и некое взрывчатое вещество.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что задержанный студент «из-за конфликта планировал напасть с оружием на учащихся колледжа, где учится сам».

Baza пишет, что однокурсники нашли записи Банина, в которых шла речь об убийстве, еще около года назад. Знакомая задержанного сообщила ТАСС, что она слышала о том, что студент «планировал устроить стрельбу». «Но не относилась к этому серьезно. Думала, он шутит», — добавила она. Источник «Интерфакса», в свою очередь, заявил, что «соответствующие угрозы были выявлены в переписке студента в одном из мессенджеров».

Банин, по данным источников СМИ, отправлен в СИЗО на два месяца.

Официально правоохранительные органы пока сообщения о задержании студента колледжа не прокомментировали.