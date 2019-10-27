Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Гран-при Skate Canada, установив два новых рекорда

15-летняя россиянка Александра Трусова заняла первое место на Гран-при Skate Canada. За произвольную программу российская фигуристка получила 166,62 балла, обновив собственный мировой рекорд. По сумме двух программ Трусова набрала 241,02 балла, что также является мировым рекордом.

Второе место заняла Рика Кихира из Японии, набравшая в сумме 230,33 балла. Третьей стала Ён Ю из Южной Кореи с 217,49 балла.

Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева на Гран-при Skate Canada стала шестой с 209,62 балла.

В начале октября на командном турнире по фигурному катанию Japan Open Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила на официальном турнире четыре четверных прыжка в одной программе.