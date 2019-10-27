Глава H&M предупредил об «ужасных социальных последствиях» ответственного потребления

Кампания за ответственное потребление, подразумевающая, в числе прочего, отказ от покупки одежды сверх необходимого, может привести к «ужасным социальным последствиям». Об этом, пишет Bloomberg, заявил в интервью Карл-Йохан Перссон — глава компании H&M.

Призывы «прекратить летать, прекратить покупать» звучат все громче, отметил Перссон. «Да, возможно, это окажет небольшой положительный эффект для окружающей среды, но приведет к ужасным социальным последствиям», — считает глава H&M — одного из крупнейших в мире ритейлеров.

Спад производства, указал он, приведет к сокращению рабочих мест и, как результат, снижению уровня жизни. «Борьба с изменениями климата очень важна. Но искоренение бедности — как минимум столь же важная цель», — считает Перссон.

По мнению главы H&M, «экологические инновации, возобновляемые источники энергии и новые материалы» более эффективные способы борьбы с изменениями климата, чем «мораторий на потребление».

На долю индустрии по производству одежды, одним из крупнейших представителей которой является H&M, приходится, по данным ООН, примерно 10% всех выбросов парникового газа. Среди факторов роста негативного воздействия индустрии по производству одежды, эксперты ООН называют «быструю моду» (fast fashion), когда ритейлеры, работающие в масс-маркете, меняют ассортимент несколько раз за сезон и стимулируют спрос невысокими ценами.

H&M в последние годы объявила о нескольких инициативах по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, в частности, более широком применении перерабатываемых материалов, сбору одежды для последующей переработки и оснащению фабрик, где это возможно, солнечными батареями.