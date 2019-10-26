Замглавы «Альфа-Капитала» потерял работу после обвинений в домашнем насилии

Инвестиционная компания «Альфа-Капитал» сообщила об уходе заместителя директора, члена правления Евгения Живова.

Компания отметила, что «разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении». Был ли Живов уволен или ушел по собственному желанию, не уточняется.

Топ-менеджер ушел после того, как 20 октября бывшая жена Ирина Живова обвинила его в домашнем насилии. Она выложила скриншот двух протоколов о побоях, составленных на бывшего мужа. В документах говорится, что Живов «толкал, тряс, хватал за руки» бывшую жену и их общую дочь, из-за чего пострадавшие получили ушибы, ссадины и кровоподтеки (Живова выложила фото синяков).

В протоколе сказано, что Живов отрицает вину. В комментарии изданию Baza он заявил, что он пришел проведать детей, которых жена якобы скрывала от него четыре месяца.

Евгений Живов работал в «Альфа-Капитале» с 2010 года, в правление компании он вошел в 2016 году.