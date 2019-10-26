Футболисты молодежных команд «Арсенала» и «Ахмата» устроили потасовку во время матча

Игроки молодежных команд грозненского «Ахмата» и тульского «Арсенала» устроили потасовку на поле во время матча. Об этом сообщил в твиттере «Арсенал».

Встреча прошла 26 октября в рамках 14-го тура молодежного первенства Российской премьер-лиги. На 39-минуте матча, после столкновения двух соперников, на поле завязалась потасовка. На поле выбежали резервные игроки и тренеры команд, чтобы разнять футболистов.

Потасовка закончилась тремя удалениями. Поле покинул один игрок «Арсенала» и два футболиста «Ахмата». В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу тульского клуба.

После матча представители «Ахмата» в комментарии изданию «Чечня сегодня» отметили, что потасовка началась после того, как футболист «Арсенала» нарушил правила.