В Забайкальском крае солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев

Военнослужащий в Забайкальском крае открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Погибли восемь человек, еще двое получили ранения, их госпитализировали. Жизни раненых ничего не угрожает. Среди погибших есть солдаты-срочники, пишет ТАСС.

Стрельбу, по данным «Интерфакса», открыл солдат срочной службы. Это случилось при смене караула, сообщает агенство «Чита.ру». Стрелок задержан. Его имя официально не раскрывается. Известно, что это военнослужащий ремонтно-технической базы.

В министерстве обороны рассказали, что военный мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва, вызванного личными причинами и не связанного со службой.