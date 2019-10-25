В Москве в час пик перекрыт Волгоградский проспект. Там опрокинулась цистерна со сжатым кислородом

В Москве в вечерний час пик в пятницу полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту — одной из главных вылетных магистралей. Как рассказали в Центре организации дорожного движения, проезд возможен только в сторону области и только по дублеру.

На снимке с дорожной камеры видно, что движение в центр закрыто от метро «Кузьминки». В область перекрытие начинается в районе дома 56.

Источник агентства «Москва» в экстренных службах рассказал, что в районе дома 103 по направлению в центр опрокинулся грузовик MAN с цистерной сжатого кислорода. Движение перекрыли, чтобы откачать газ.