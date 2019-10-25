Центробанк в четвертый раз с июня снизил ключевую ставку
Источник: ЦБ РФ
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Банк России решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 6,5% годовых.
В ЦБ РФ сообщили, что инфляция в России замедляется быстрее, чем прогнозировалось, при этом «темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными».
Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%.
Банк России впервые с 2017 года опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, отмечает РБК.
В начале 2019 года ключевая ставка составляла 7,75% годовых. В дальнейшем ее снижали в июне, июле и сентябре.