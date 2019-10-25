Центробанк в четвертый раз с июня снизил ключевую ставку

Банк России решил снизить на 0,5 процентных пункта до 6,5% годовых.

В ЦБ РФ сообщили, что инфляция в России замедляется быстрее, чем прогнозировалось, при этом «темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными».

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%.

Банк России впервые с 2017 года опустил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, отмечает РБК.

В начале 2019 года ключевая ставка составляла 7,75% годовых. В дальнейшем ее снижали в июне, июле и сентябре.