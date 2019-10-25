Российские власти потратили на проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в октябре почти 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.

Минфин заключил с фондом «Росконгресс» два контракта на 291 миллион рублей и на четыре миллиарда рублей. Кроме того, указывает РБК, еще 128 миллионов рублей на саммит потратила электросетевая компания «Кубаньэнерго».

Саммит «Россия — Африка» стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет. Дороже стоили только XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году (4,85 миллиарда рублей) и саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году ( ). Для сравнения: Петербургский экономический форум в 2019 году стоил около двух миллиардов рублей.

На саммите «Россия — Африка» подписали более 50 соглашений на сумму, превышающую 800 миллиардов рублей.