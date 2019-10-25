На Украине ввели в оборот купюру номиналом 1000 гривен. На ней изображен Владимир Вернадский
Национальный банк Украины с 25 октября ввел в оборот купюру в 1000 гривен. Это самый высокий номинал украинской валюты на данный момент.
Дизайн банкноты Нацбанк показал еще в июне 2019 года. На лицевой стороне купюры напечатан портрет ученого и философа Владимира Вернадского — первого президента академии наук Украины, члена академии наук СССР. На оборотной стороне изображено здание президиума украинской академии наук. Купюра имеет более 20 элементов защиты.
Нацбанк Украины обосновал появление новой банкноты тем, что предыдущая купюра наивысшего номинала — 500 гривен — была напечатана 13 лет назад. С тех пор в стране выросли зарплаты и цены, а объем наличных в обращении увеличился в пять раз. Купюра нового номинала призвана сделать расчеты удобнее и снизить расходы Нацбанка на печать, обработку и перевозку банкнот.
На первом этапе выпуска будет напечатано пять миллионов новых банкнот.