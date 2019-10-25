На Украине ввели в оборот купюру номиналом 1000 гривен. На ней изображен Владимир Вернадский

Национальный банк Украины с 25 октября ввел в оборот купюру в 1000 гривен. Это самый высокий номинал украинской валюты на данный момент.

Дизайн банкноты Нацбанк показал еще в июне 2019 года. На лицевой стороне купюры напечатан портрет ученого и философа Владимира Вернадского — первого президента академии наук Украины, члена академии наук СССР. На оборотной стороне изображено здание президиума украинской академии наук. Купюра имеет более 20 элементов защиты.

Елизавета Сергиенко / Пресс-центр НБУ

Нацбанк Украины обосновал появление новой банкноты тем, что предыдущая купюра наивысшего номинала — 500 гривен — была напечатана 13 лет назад. С тех пор в стране выросли зарплаты и цены, а объем наличных в обращении увеличился в пять раз. Купюра нового номинала призвана сделать расчеты удобнее и снизить расходы Нацбанка на печать, обработку и перевозку банкнот.

На первом этапе выпуска будет напечатано пять миллионов новых банкнот.