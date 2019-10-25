Министр экономики Японии ушел в отставку из-за обвинений в подкупе избирателей дынями и морепродуктами

Министр экономики Японии Иссю Сугавара подал в отставку со своего поста после того, как СМИ обвинили его в нарушении избирательного законодательства и мелком подкупе граждан.

25 октября чиновник принес публичные извинения на пресс-конференции, сообщает The Japan Times. На своей должности Сугавара проработал всего месяц.

Японский премьер Синдзо Абэ также извинился перед народом страны, заявив, что ответственность за назначение министра лежит лично на нем. Новым главой министерства экономики станет Хироси Кадзияма.

Ранее еженедельный японский таблоид Shukan Bunshun сообщал, что предвыборный штаб Сугавары регулярно преподносил жителям района Токио, от которого политик избирался в парламент, подарки, например, дыни и морепродукты.

24 октября издание также опубликовало фото, на котором запечатлен представитель министра, вручающий на похоронах денежное пожертвование родственникам одного из сторонников Сугавары.