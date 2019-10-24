Twitter отчитался о росте квартальной выручки. Но акции компании все равно упали на 20%

Акции компании Twitter упали более чем на 20% на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи. Об этом свидетельствуют данные сервиса Yahoo Finance.

На 23:00 по Москве акции Twitter торговались по цене 30,8 доллара за штуку. Предыдущие торги закрылись на отметке 38,8 доллара.

24 октября Twitter опубликовал отчет о финансовых результатах компании в третьем квартале 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль упала с 789 до 37 миллионов долларов, а выручка выросла с 758 до 824 миллионов. При этом аналитики ожидали увидеть выручку на уровне 876 миллионов, пишет Bloomberg.

Руководство Twitter объяснило финансовые результаты компании ошибками, допущенными при размещении рекламы, отмечает CNBC.