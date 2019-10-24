Турист захватил пункт обмена валюты в Венеции. Ему не понравился курс покупки долларов

Турист из Израиля захватил пункт обмена валюты в Венеции вместе с сотрудницей. Она обменяла ему деньги не по тому курсу, который ожидал получить клиент, сообщает CNN.

46-летний израильтянин, успевший пробыть в Венеции несколько дней, пришел в пункт обмена валюты в районе моста Риальто и попросил обменять 100 долларов на евро. Однако он остался не удовлетворен полученной суммой и потребовал отменить операцию — после чего забаррикадировался в обменном пункте вместе с его сотрудницей.

«Он спустил жалюзи и более получаса не давал женщине выйти», — цитирует CNN сообщение итальянских карабинеров. Добиться возврата денег израильтянин так и не смог. Ему предъявили обвинения в попытке похищения человека.