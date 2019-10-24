Стоимость строительства метро в Москве выросла до двух триллионов рублей

На строительство московского метро в 2020-2022 годах планируется направить 700 миллиардов рублей, на 28% больше, чем собирались годом ранее.

Общие затраты на новое метро с 2011 по 2024 год, таким образом, достигнут двух триллионов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Адресную инвестиционную программу, опубликованную мэрией.

При утверждении программы строительства метро в 2012 году, отмечает издание, ее стоимость оценивалась в 900 миллиардов рублей. В программу каждый год вносятся коррективы.

Увеличение стоимости строительства метро в 2,2 раза по сравнению с первоначальным планом в основном связано с тем, что программа сильно расширилась, заявил «Ведомостям» представитель стройкомплекса.

Однако, отмечает издание, подорожали и те объекты, строительство которых предполагалось изначально. Это удорожание представитель департамента строительства объясняет увеличением зарплаты рабочих, покупкой импортного оборудования, ростом затрат на подготовку площадок и повышением ставки НДС.

Кроме того, отмечают «Ведомости», затраты на строительство метро могут увеличиться и из-за недостаточно проработанной проектной документации. В некоторых случаях строительство и проектирование идут параллельно. В департаменте строительства от комментариев по этому поводу воздержались.

Программа строительства московского метро предусматривает, что до 2023 года будет построено 203,68 километра линий, 92 станции и 13 депо, в том числе на территории Новой Москвы.