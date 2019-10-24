Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили на три года колонии по обвинению в майнинге на рабочем месте

В Нижегородской области судья Саровского городского суда Андрей Николаев приговорил сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за криптовалют на работе. Ему также назначен штраф 200 тысяч рублей

Пресс-служба суда рассказала, что сотрудники Института теоретической и математической физики Рыбкин, а также ранее осужденные и с мая 2017 года майнили криптовалюту на неиспользуемых компьютерах через служебную локальную сеть — в основном в ночное время. Ущерб институту оценили более чем в миллион рублей.

Когда в феврале 2019 года стало известно об уголовном деле за майнинг в ядерном центре, телеграм-канал Mash утверждал, что криптовалюту добывали на суперкомпьютере мощностью один . В центре это не подтвердили, сказав лишь, что «имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях».