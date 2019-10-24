Россия заняла 28-е место в рейтинге Doing Business. Путин требовал, чтобы страна вошла в топ-20

Россия заняла 28-е из 190 мест в Doing Business, ежегодно составляемом Всемирным банком. За год Россия поднялась на три позиции, сообщают «Ведомости».

Россия улучшила свои позиции по двум параметрам: по доступу к электросетям (страна выросла с 12-го до 7-го места) и по получению разрешения на строительство (48-го до 26-го места). По остальным показателям страна или ухудшила позиции, или осталась на прежнем месте.

Россия снизила свои позиции по ряду критериев из-за того, что другие страны улучшили свои показатели, сказал представитель Всемирного банка.

Российские чиновники не согласны с такой оценкой Всемирного банка. В Минэкономразвития сказали, что банк не учитывает некоторые изменения, а рейтинг не полностью отражает инвестклимат. В Федеральной налоговой службе указали на непрозрачную процедуру сбора информации для рейтинга.

В 2009-2012 годах Россия занимала 120-123 места в рейтинге Doing Business. В 2012 году Владимир Путин поручил, чтобы правительство вывело Россию на 20-е место в рейтинге к 2018 году. Но этого не случилось — в 2018-м страна заняла 31-е место. В апреле 2019 года Путин поручил обеспечить России 20-е место к 2024 году.