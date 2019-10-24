Мэрия Москвы впервые за 11 лет не согласовала «Русский марш»

Мэрия Москвы согласовала проведение «Правого марша» 4 ноября в Люблино. Об этом «Дождю» сообщил заявитель акции от партии «Третья альтернатива» Владимир Бурмистров.

Одновременно власти Москвы отказали организаторам «Русского марша», которые тоже подавали заявку на проведение акции 4 ноября в Люблино, заявил пресс-секретарь «Ассоциации народного сопротивления», член оргкомитета «Русского марша» Никита Зайцев.

По его словам, «Правый марш» пройдет без митинга, на проведении которого настаивали организаторы «Русского марша». «Формально это стало основанием, чтобы согласовать его и не согласовать наше традиционное мероприятие впервые за 11 лет», — сказал Зайцев «Дождю».

В комитете «Нация и свобода», который входит в оргкомитет «Русского марша», заявили «МБХ Медиа», что мэрия обосновала отказ проведением других мероприятий в городе 4 ноября. Организаторы «Русского марша» добавили, что будут продолжать переговоры с властями и попробуют обжаловать их отказ в суде.

«Русский марш» — ежегодная акция русских националистических организаций и движений. Проходит с 2005 года в День народного единства 4 ноября. С 2009 года московские марши проходят на улице Перерва в районе Люблино.

В этом году мэрия Москвы получила две заявки на марши 4 ноября в Люблино. Одну из них, на акцию под названием «Правый марш», подала незарегистрированная партия «Третья альтернатива» и Институт национальной политики, вторую — комитет «Нация и свобода» и «Ассоциация народного сопротивления».

В 2018 году в Москве прошли два согласованных шествия под названием «Русский марш»: одно в Люблино, другое в районе Щукино.