Книжный магазин в Москве отказался продавать номер журнала «Дилетант» с Гитлером и Сталиным в фате на обложке

Книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать новый номер журнала «Дилетант», на обложке которого изображены Иосиф Сталин в фате и Адольф Гитлер со свастикой на пиджаке, сообщает «Эхо Москвы».

В самом магазине изданию Znak.com заявили, что считают обложку «некорректной» из-за надетой на Сталина фаты. Там также отметили, что опасаются предписаний за нарушение закона о пропаганде нацистской символики.

Журнал «Дилетант» издается с 2012 года. Он позиционируется как научно-популярное издание об истории.