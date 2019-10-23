В Петербурге два автомобиля врезались в толпу на пешеходном переходе

В Петербурге легковые автомобили «Фольксваген» и «Рено» столкнулись на Лермонтовском проспекте, сообщает региональное управление МЧС.

При столкновении «Рено» перевернулся, после чего оба автомобиля врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу по «зебре», пишет «Фонтанка». Машины сбили семерых человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В ГИБДД сказали ТАСС, что пострадали восемь человек, в том числе семеро пешеходов.

Внимание! На видео показан инцидент, в котором пострадали люди.

За рулем «Рено», по информации «Фонтанки», находилась 38-летняя чиновница Надежда Ильина из Ломоносовского района Ленинградской области. Официально это не подтверждено.