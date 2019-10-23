МВД потребовало заблокировать статью Baza о кетамине

МВД потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к статье «Репортаж из кетаминового транса». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Проверка МВД нашла в статье запрещенную информацию. Волк отметила, что материал рассказывает о способах использования кетамина и «якобы существующих положительных сторонах его потребления».

«Репортаж из кетаминового транса» в сентябре был опубликован изданием Baza. Автор материала Андрей Каганских рассказал историю исследований кетамина, а также сам попробовал вещество и описал его воздействие. Статья имеет пометку «18+» и начинается с дисклеймера о том, что текст «создан исключительно в информационных целях».

Представители Baza в беседе с TJournal назвали решение МВД «смехотворным» и заявили, что в статье нет пропаганды употребления запрещенных веществ.

В России кетамин включен в список психотропов, его оборот ограничен. Раньше это вещество свободно использовалось в ветеринарии для обезболивания животных, но с середины 2000-х годов его могут применять только юридические лица. В начале 2010-х годов против частных ветеринаров, которые использовали кетамин, было возбуждено несколько дел по наркотическим статьям.

В декабре 2018 года издание «Батенька, да вы трансформер» по требованию Роскомнадзора убрало с сайта статью о женщине, которая употребляет героин.