«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов. Пауло Дибала забил два гола за две минуты

Итальянский «Ювентус» со счетом 2:1 обыграл московский «Локомотив» в третем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол матча на 30-й минуте забросил полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Российский клуб вел в счете до 77-й минуты, после чего нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сравнял счет. На 79-й минуте он оформил дубль.

После трех туров Лиги чемпионов «Ювентус» возглавляет группу D, «Локомотив» занимает в ней третье место. 6 ноября российски клуб проведет ответный матч с «Ювентусом».