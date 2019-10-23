«Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат

Трагикомедия Роберта Земекиса «Форрест Гамп» выйдет в российский прокат 13 февраля 2020 года. Об этом «Медузе» сообщили в компании-прокатчике «Иноекино».

Картину планируют показать на языке оригинала с субтитрами в 180 кинотеатрах более чем в 60 городах. Ранее фильм не выходил в широкий прокат в России.

Форрест Гамп (1994) — русский трейлер Трейлеры к фильмам

«Форрест Гамп», главную роль в котором исполнил Том Хэнкс, вышел на экраны США летом 1994 года. Лента была удостоена шести премий «Оскар» (в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер») и трех «Золотых глобусов».

В рейтинге лучших фильмов всех времен по версии сайта IMDB «Форрест Гамп» занимает 12-е место. На сайте «КиноПоиск» лента удерживает третье место в аналогичном списке.