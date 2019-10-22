В Ростовской области в перестрелке погибли пять человек

В Орловском районе Ростовской области пять человек погибли в перестрелке, еще двое пострадали. Об этом со ссылкой на МВД сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие», — говорится в сообщении пресс-службы. РИА Новости отмечает, что конфликт возник из-за спора вокруг участков для выпаса скота.

В Следственном комитете сообщили, что конфликт произошел на хуторе Чернозубовка, в результате погибли пятеро мужчин, а двоих госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

По информации Baza, конфликт произошел между двумя семьями фермеров (Бациевы и Дакишвили) на хуторе Камышевка (в 10 километрах от Чернозубовки). Они договорились о «стрелке», куда приехали с гладкоствольным и травматическим оружием. Полиция, по информации издания, объявила в розыск две машины.