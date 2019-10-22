Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», участники которого будут месяц жить в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер в качестве послушников. Об этом сообщается на сайте канала.

Съемки реалити-шоу начнутся в ноябре. Сейчас «Спас» ищет героев. «Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Узнай себя и мир монастырской жизни. Стань одним из добровольцев» — говорится в анонсе на сайте канала.

Остров. Стань участником первого реалити со смыслом. Телеканал «СПАС»

По данным ЕГРЮЛ, с 2016 года телеканал «Спас» на 100% принадлежит религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)».