Путин и Эрдоган договорились о прекращении турецкой военной операции в Сирии

Турция прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров российского президента Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Она [военная операция] прекращается. Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Переговоры Путина и Эрдогана продолжались шесть часов. По итогам президенты подписали меморандум о взаимопонимании. Лидеры двух стран договорились, в частности, что турецкие войска останутся лишь на той территории Сирии, которую они успели захватить с начала военной операции 9 октября.

Военную операция Турции в Сирии «Источник мира» направлена против курдских Отрядов народной самообороны. Турецкие власти считают курдов террористами.

17 октября Реджеп Тайип Эрдоган договорился с вице-президентом США Майком Пенсом, что Турция приостановит военную операцию в Сирии на пять дней.