При аварии на руднике «Норникеля» погибли три человека
Источник: "Норникель"
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Три человека погибли и еще несколько пострадали в результате аварии, произошедшей 22 октября на руднике «Таймырский», сообщает компания «Норникель».
Подробности инцидента пока неизвестны. Компания объявила о проведении внутреннего расследования.
В МЧС по Красноярскому краю заявили, что спасательные службы не зафиксировали обрушений на руднике.
По данным телеграм-канала «112», горняки погибли от отравления неизвестным газом.
Сам рудник продолжает функционировать после чрезвычайного происшествия.