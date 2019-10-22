При аварии на руднике «Норникеля» погибли три человека

Три человека погибли и еще несколько пострадали в результате аварии, произошедшей 22 октября на руднике «Таймырский», сообщает компания «Норникель».

Подробности инцидента пока неизвестны. Компания объявила о проведении внутреннего расследования.

В МЧС по Красноярскому краю заявили, что спасательные службы не зафиксировали обрушений на руднике.

По данным телеграм-канала «112», горняки погибли от отравления неизвестным газом.

Сам рудник продолжает функционировать после чрезвычайного происшествия.