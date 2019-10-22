Поставщики гречневой крупы предупредили о повышении оптовых цен до 50%

Поставщики гречневой крупы стали уведомлять торговые сети о повышении оптовых цен на 5-50%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей крупных розничных сетей и производителей.

При этом розничная цена на гречку, по данным Росстата, в январе-сентябре выросла на 6,4% до 51 рубля за килограмм. До этого цены на гречку около двух лет.

В 2019 году, по прогнозу, ожидается минимальный урожай гречихи за пять лет — около 800 тысяч тонн, отмечает издание. Для сравнения: в 2017 году собрали рекордный урожай в 1,5 миллиона тонн.

По данным Росстата, во втором квартале 2019 года почти половине российских семей (49,4%) денег хватало только на еду и одежду.