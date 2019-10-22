Партия Джастина Трюдо лидирует на выборах в парламент Канады. За месяц до голосования его обвинили в расизме

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо лидирует на выборах в парламент, прошедших 21 октября. Предварительные результаты голосования опубликовали CBC News и CTV News.

Либеральная партия получает 156 из 338 мест в парламенте, что дает ей наибольшие шансы сформировать правительство меньшинства. Чтобы получить мандат большинства, партия должна выиграть в 170 округах.

На втором месте оказалась Консервативная партия Канады, победившая в 122 округах. Квебекский блок лидирует в 32 округах, Новая демократическая партия — в 24, зеленые — в трех.

В сентябре, за месяц до выборов в парламент Канады, премьер-министра страны Джастина Трюдо обвинили в расизме — СМИ опубликовали архивные фотографии и записи, где молодой Трюдо позирует в гриме, изображая темнокожих людей. Премьер несколько раз извинялся за случившееся.