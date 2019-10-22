Новую Call of Duty в России нельзя будет купить на дисках

Новая часть шутера Call of Duty: Modern Warfare не будет выпущена в России на физических носителях. Это официально подтвердила компания Activision, издатель игры.

Также Activision подтвердила ранее появившуюся информацию, что игры не будет в российском PS Store. При этом игроки смогут купить цифровые копии для Xbox и для Windows.

Call of Duty: Modern Warfare — четвертая игра подсерии о современных военных конфликтах. Издатели с самого начала обещали сделать игру «провокационной» и построить ее вокруг сложных моральных вопросов, с которыми сталкиваются военные.

После выхода в мае 2019 года первого трейлера игры она была подвергнута критике в прокремлевских СМИ, которые сочли, что в игре компрометируются российские войска.

Релиз игры состоится 25 октября.

В 2009 году вторая часть Modern Warfare не поступила в продажу в России на физических носителях из-за миссии, в которой террористы расстреливали людей в московском аэропорту.