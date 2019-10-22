«Медаль, огонь, Марианна». В Париже представили логотип Олимпиады 2024 года
Источник: Paris 2024
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Международный олимпийский комитет представил официальный логотип Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, которые пройдут в Париже.
Изображение сочетает в себе три символа: золотую медаль, олимпийский огонь и Марианну.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября. Париж станет вторым после Лондона городом, который трижды примет Олимпиаду.