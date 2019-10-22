ФНС заблокировала счета киностудии «Ленфильм»

Федеральная налоговая служба в Петербурге в сентябре-октябре заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ФНС.

В ВТБ сообщили, что произвели техническую блокировку счетов. В Райффайзенбанке, ФНС и «Ленфильме» это не комментировали.

РБК предполагает, что счета могли заблокировать из-за неуплаты налогов — судебные приставы собираются взыскать с «Ленфильма» семь миллионов рублей налогов и сборов.

Кроме того, «Ленфильм» должен выплатить ВТБ кредит в размере 1,5 миллиарда рублей. В сентябре председатель совета директоров «Ленфильма» режиссер Федор Бондарчук попросил президента Владимира Путина помочь киностудии погасить этот долг. В ВТБ считают, что без государственных субсидий студия будет вынуждена объявить дефолт.

«Ленфильм» ведет свою историю с марта 1914 года. На студии были сняты фильмы «Полосатый рейс» (1961), «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1980), «Особенности национальной охоты» (1995), «Трудно быть богом» (2013).

Кредиторская задолженность киностудии «Ленфильм», по состоянию на 31 декабря 2018 года, составляла 61,4 миллиона рублей.