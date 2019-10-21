Znak.com: в Ливии погиб уральский журналист, ставший наемником

Журналист из Екатеринбурга погиб на гражданской войне в Ливии, сообщает Znak.com со ссылкой на анонимные источники.

По сведениям издания, 55-летний Илюбаев принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Ливии как сотрудник частной военной компании, предположительно, . На прошлой неделе его похоронили на родине в поселке Новоорск Оренбургской области.

Как ранее выяснила «Медуза», в сентябре 2019 года в ходе конфликта в Ливии погибли от 10 до 35 российских наемников. В основном погибшие — выходцы из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.

Обновлено. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имя еще одного погибшего в Ливии россиянина. Это 27-летний Глеб Зверев из Йошкар-Олы.