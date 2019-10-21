Заключенные «Крестов-2» признались в избиении сокамерника

Обвиняемые в вымогательстве заключенные следственного изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге признались в том, что избивали сокамерника. При этом, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по городу, вымогательство они категорически отрицают.

Следствие, подчеркивается в сообщении, также установило, что сотрудники «Крестов-2» к избиению заключенного не причастны.

О случаях системного избиения заключенными сокамерников в следственном изоляторе «Кресты-2» сообщало сообщество Gulagu.net. По данным правозащитников, это делается с ведома руководства и сотрудников СИЗО. У заключенных, как сообщалось, вымогали деньги и заставляли писать явки с повинной.

В начале сентября в отношении трех заключенных «Крестов-2» было возбуждено дело о вымогательстве. В СИЗО была проведена проверка, по итогам которой трое сотрудников были уволены, еще 20 привлекли к дисциплинарной отвественности.