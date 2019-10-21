В результате беспорядков в Чили погибли восемь человек

Жертвами беспорядков, продолжающихся в Чили, стали, по данным на утро понедельника, восемь человек.

Три человека, сообщает AP со ссылкой на местные власти, погибли в результате пожаров в супермаркетах в Сантьяго, которые устроили грабители. Тела еще пятерых погибших были обнаружены в подвале одного из складов в столице Чили, который также был разграблен и подожжен.

Для борьбы с беспорядками на улицы Сантьяго отправлены около 10,5 тысяч военных и полицейских, однако пока полностью взять ситуацию под контроль властям не удается.

В столице Чили 6 октября начались акции протеста из-за повышения стоимости проезда на метро — с 800 до 830 песо (71,8 и 74,5 рубля соответственно). К 19 октября протесты превратились в массовые беспорядки, в ходе которых были разгромлены некоторые правительственные здания, штаб-квартиры корпораций, а также магазины и станции метро. В Сантьяго и еще пяти крупных городах Чили введено чрезвычайное положение, действует комендантский час. В результате беспорядков пострадали, по данным МВД Чили, 62 сотрудника правоохранительных органов.