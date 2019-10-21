Основатель LinguaLeo, убивший сестру, отправлен на принудительное лечение

Суд в Уфе отправил на принудительное лечение основателя приложения для изучения английского языка LinguaLeo Айнура Абдулнасырова.

Абдулнасыров в мае 2019 года убил сестру. В момент убийства, как было установлено экспертизой, он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Согласно медицинским документам и показаниям свидетелей, изменения в психическом состоянии подсудимого были зафиксированы уже в 2013 году, сообщила пресс-служба Дюртюлинской межрайонной прокуратуры.

Приложением для изучения английского языка LinguaLeo, как сообщают его создатели, пользуются более 18 миллионов человек по всему миру.