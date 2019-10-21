Инстаграм-врач с двумя миллионами подписчиков Наталья Зубарева получила премию за вклад в лженауку

Блогер Наталья Зубарева, имеющая 2,5 миллиона подписчиков в инстаграме, получила премию , которую вручают за вклад в лженауку.

На сайте премии Зубарева представлена как «врач-терапевт, называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом, автор псевдонаучных книг, продающихся огромными тиражами, рассказывающая своим подписчикам о таких опасностях, как дырявый кишечник, токсичные дезодоранты, зубная паста и пластиковая посуда».

Церемония вручения премии «Почетный академик ВРАЛ» прошла 19 октября в Москве. Кроме Зубаревой, в финал вышли автор псевдоисторических книг Николай Стариков и инстаграм-блогер Екатерина Филатова («Katia Txi»), которая пропагандирует альтернативную медицину, отказ от прививок и лечение с помощью гомеопатии. Победителя выбрали тайным голосованием жюри, состоящего из 12 известных ученых и популяризаторов науки.