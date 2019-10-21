Депутат парламента Бангладеш наняла восьмерых двойников. Они сдавали за нее экзамены в университете

Депутата парламента Бангладеш Таманну Нусрат исключили из университета, где она получала степень бакалавра искусств. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

Предполагается, что Нусрат наняла восемь похожих на себя девушек, которые сдавали вместо нее экзамены. Они успели выполнить от имени депутата по меньшей мере 13 тестов.

О мошенничестве стало известно после того, как журналист телеканала Nagorik TV пришел на экзамен и столкнулся там с двойником Нусрат.

Неназванный сотрудник университета, где училась депутат, заявил, что двойников сопровождали охранники Нусрат. «Все знали про обман, но никто ничего не говорил, потому что она из очень влиятельной семьи», — заявил он.

Таманна Нусрат была избрана в парламент Бангладеш в 2018 году от правящей партии «Народная лига».