Credit Suisse: Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Среди 10% самых богатых жителей мира впервые оказалось больше китайцев, чем американцев. Об этом говорится в ежегодном исследовании швейцарского банка Credit Suisse.

В Китае, по подсчетам экспертов Credit Suisse, к этой категории можно отнести 100 миллионов человек, а в США — 99 миллионов.

При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай. В США около 18,6 миллиона человек владеют состоянием от 1 миллиона долларов, а в Китае таких 4,4 миллиона человек. Всего в мире, по подсчетам Credit Suisse, состояниями более 1 миллиона долларов владели 46,8 миллиона человек — менее 1% взрослого населения Земли.

2,8 миллиарда взрослых жителей Земли (56,6% населения), по подсчетам Credit Suisse, располагают состоянием менее 10 тысяч долларов США. Суммарно на эту категорию приходится лишь 1,8% мирового богатства.

Суммарное состояние миллионеров и миллиардеров оценивается в 158,3 триллиона долларов, что соответствует 44% всего мирового богатства.