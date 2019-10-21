Биньямин Нетаниягу снова не смог сформировать правительство Израиля. Теперь этим займется лидер оппозиции

Премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу не смог сформировать коалиционное правительство и вернул мандат президенту Реувену Ривлину. Об этом Ривлин сообщил в твиттере.

Президент Израиля заявил, что теперь мандат на формирование правительства получит лидер оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц. У него будет на это 28 дней.

В апреле 2019 года в Израиле прошли выборы в парламент (Кнессет). По итогам «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» получили по 35 мест в 120-местном парламенте.

Нетаниягу не смог в срок сформировать правительственную коалицию, после чего Кнессет впервые в истории Израиля назначил повторные парламентские выборы.

Они прошли 17 сентября, на них «Кахоль-Лаван» получил 33 места в парламенте, а «Ликуд» — 32. После выборов Бени Ганц отказался от предложения Биньямина Нетаниягу о создании коалиционного правительства.

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