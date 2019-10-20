В Индии первокурсников колледжа заставили сдавать экзамен с коробками на головах. Для защиты от списывания

В городе Хавери в индийском штате Карнатака первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен с коробками на головах, пишет Times of India.

Фотографии, сделанные во время экзамена по химии, широко разошлись по местным социальным сетям; колледж был подвергнут резкой критике. В управлении образования назвали произошедшее «бесчеловечной идеей» и вынесли официальное предупреждение руководству колледжа.

В администрации учебного заведения уже извинились за инцидент, назвав произошедшее экспериментом. Там подчеркнули, что коробки были использованы лишь с целью пресечь списывание, а не для того чтобы унизить студентов. В колледже настаивают, что обсудили это с учениками заранее и получили от них согласие.