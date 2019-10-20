В Хабаровском крае боец Росгвардии погиб при сдаче экзамена на краповый берет

В Хабаровске во время соревнований умер боец Росгвардии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

По факту случившегося, сообщил Грибакин, назначено служебное расследование.

Хабаровское издание «ДВ-новости» со ссылкой на источник сообщает, что боец погиб, сдавая экзамен на . По словам собеседника издания, во время завершающего череду испытаний поединка бойцу «проломили череп», после чего он впал в кому и умер.