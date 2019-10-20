Пожар в Ростове, в котором погибли семь человек, произошел из-за поджога. Подозреваемого задержали

Причиной пожара в городе Ростове в Ярославской области, в котором погибли семь человек, был поджог. Об этом сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошел в ночь на 19 октября. В результате пожара полностью выгорел деревянный второй этаж двухэтажного дома. Пятеро из погибших — дети; еще трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Изначально дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. После того, как стало известно о поджоге, дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

По подозрению в совершении поджога задержан житель Ярославской области 1982 года рождения.