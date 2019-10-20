Пожар в Ростове, в котором погибли семь человек, произошел из-за поджога. Подозреваемого задержали
Источник: Следственный комитет России
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Причиной пожара в городе Ростове в Ярославской области, в котором погибли семь человек, был поджог. Об этом сообщает региональное управление СК.
Инцидент произошел в ночь на 19 октября. В результате пожара полностью выгорел деревянный второй этаж двухэтажного дома. Пятеро из погибших — дети; еще трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Изначально дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. После того, как стало известно о поджоге, дело переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
По подозрению в совершении поджога задержан житель Ярославской области 1982 года рождения.