В Нальчике карельский спецназовец умер после драки с полицейским из полка имени Кадырова

В Институте повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике один слушатель-полицейский умер после драки с другим, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, погибший служил в спецназе «Гром» МВД Карелии, а второй участник драки — в чеченском полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова.

«Интерфакс» пишет, что конфликт между полицейскими возник вечером 18 октября, затем их развели, но потом драка продолжилась. Создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов писал, что полицейский из Чечни повалил коллегу на пол и стал бить по голове.

В фотографии рапорта, которую приводит Воронцов, указана только фамилия погибшего — Флегонтов.