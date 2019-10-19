Президент Чили ввел в столице чрезвычайное положение из-за протестов после подорожания проезда на метро
Источник: El Mundo
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Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что в столице страны Сантьяго вводится чрезвычайное положение из-за беспорядков. Выступление Пиньеры опубликовано в его твиттере. Режим ЧП вводится на 15 дней.
18 октября в Сантьяго усилились протесты, продолжающиеся с 6 октября. Демонстранты, в частности, подожгли штабквартиру итальянской энергетической компании Enel.
Полиция Чили отчиталась о 180 задержанных. В ходе столкновений пострадали 57 полицейских.
Беспорядки начались после того, как стоимость проезда на метро подорожала с 800 до 830 песо (71,8 и 74,5 рубля соответственно).