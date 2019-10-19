Президент Чили ввел в столице чрезвычайное положение из-за протестов после подорожания проезда на метро

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что в столице страны Сантьяго вводится из-за беспорядков. Выступление Пиньеры опубликовано в его твиттере. Режим ЧП вводится на 15 дней.

18 октября в Сантьяго усилились протесты, продолжающиеся с 6 октября. Демонстранты, в частности, подожгли штабквартиру итальянской энергетической компании Enel.

Полиция Чили отчиталась о 180 задержанных. В ходе столкновений пострадали 57 полицейских.

Беспорядки начались после того, как стоимость проезда на метро подорожала с 800 до 830 песо (71,8 и 74,5 рубля соответственно).