Рейс Улан-Удэ — Москва экстренно приземлился в Красноярске из-за сообщения о бомбе
Обновление. Источник «Интерфакса» рассказал, что сообщившего о бомбе задержали, а самолет сел в Красноярске. В компании «Нордавиа» сказали, что о бомбе сообщил опоздавший пассажир.
Пассажирский самолет компании «Нордавиа», вылетевший из Улан-Удэ в Москву запросил экстренную посадку в Красноярске. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает «Интерфакс».
Он добавил, что после взлета кто-то сообщил в экстренные службы, что на борту самолета находится бомба. На рейсе, по данным «Интерфакса», около 150 человек. Сейчас самолет вырабатывает топливо.
По данным Flightradar24, рейс 5N 562 вылетел из Улан-Удэ в 7:43 по Москве и сейчас выполняет круги в районе Красноярска.
«После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем, и командир принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту — в Красноярске», — сказал источник.