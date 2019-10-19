Обновление. Источник «Интерфакса» рассказал, что сообщившего о бомбе задержали, а самолет сел в Красноярске. В компании «Нордавиа» сказали, что о бомбе сообщил опоздавший пассажир.

Пассажирский самолет компании «Нордавиа», вылетевший из Улан-Удэ в Москву запросил экстренную посадку в Красноярске. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает «Интерфакс».

Он добавил, что после взлета кто-то сообщил в экстренные службы, что на борту самолета находится бомба. На рейсе, по данным «Интерфакса», около 150 человек. Сейчас самолет вырабатывает топливо.

По данным Flightradar24, рейс 5N 562 вылетел из Улан-Удэ в 7:43 по Москве и сейчас выполняет круги в районе Красноярска.