Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших американских тюрем. Это обойдется в восемь миллиардов долларов

В Нью-Йорке закроют тюрьму Райкерс на одноименном острове в проливе Ист-Ривер. Такое решение принял городской совет, сообщает The New York Times.

В качестве причин закрытия Райкерс власти указали снижение числа заключенных, плохие условия содержания в тюрьме и случаи насилия. Спикер городского совета Кори Джонсон назвал Райкерс «символом жестокости и бесчеловечности», пишет Reuters.

Райкерс планируют расформировать до 2026 года. Вместо нее в разных районах Нью-Йорка построят четыре новых тюрьмы меньшего размера. План по закрытию Райкерс потребует расходов на сумму более восьми миллиардов долларов, отмечает The New York Times.

Тюрьма на острове Райкерс — вторая по величине в США (первая находится в Лос-Анджелесе). Она приняла первых заключенных в 1930-х годах. Их число достигло пика в 1990-х годах, тогда там содержалось 22 тысячи человек. Сейчас в тюрьме осталось около семи тысяч заключенных. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обещал закрыть тюрьму с 2017 года.

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