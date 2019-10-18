В российском правительстве оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 миллиардов рублей в год

Потери российской экономики из-за таяния вечной мерзлоты составляют от 50 миллиардов до 150 миллиардов рублей в год. Об этом заявил в интервью Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Масштаб очень серьезный. Трубы лопаются, сваи рушатся», — сказал Крутиков, подчеркнув, что изучение вечной мерзлоты должно стать одной из приоритетных задач государства. «Мы не можем игнорировать эту тему, поскольку она напрямую влияет на экономическое развитие», — подчеркнул он.

Вечная мерзлота занимает более 60% территории России. В вечной мерзлоте, напоминает Bloomberg, находится около 15% запасов российской нефти и 80% газа.

Таяние вечной мерзлоты — одно из последствий глобального потепления климата. Помимо ущерба для инфраструктуры, считают ученые, таяние вечной мерзлоты может вызвать огромный выброс парниковых газов, что, в свою очередь, ускорит глобальное потепление.