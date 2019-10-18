В Москве за взятку задержали руководство полиции ОВД «Дорогомилово»

Глава отдела полиции по московскому району Дорогомилово и его заместитель, начальник отдела уголовного розыска, задержаны с поличным при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей, сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации МВД, эти средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

Имена задержанных не называются. Материалы в отношении них переданы в следственные органы.

Согласно сайту МВД, отдел полиции «Дорогомилово» возглавляет полковник Мераб Давитадзе.

Обновлено. После задержания руководства отдела полиции «Дорогомилово» ФСБ начала обыски в УВД по Западному округу Москвы, рассказал источник ТАСС. Об этом также пишет Baza.