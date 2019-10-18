В Москве за взятку задержали руководство полиции ОВД «Дорогомилово»
Глава отдела полиции по московскому району Дорогомилово и его заместитель, начальник отдела уголовного розыска, задержаны с поличным при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей, сообщает «Интерфакс».
По предварительной информации МВД, эти средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.
Имена задержанных не называются. Материалы в отношении них переданы в следственные органы.
Согласно сайту МВД, отдел полиции «Дорогомилово» возглавляет полковник Мераб Давитадзе.
Обновлено. После задержания руководства отдела полиции «Дорогомилово» ФСБ начала обыски в УВД по Западному округу Москвы, рассказал источник ТАСС. Об этом также пишет Baza.
«Руководством столичного Главка назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в пресс-центре МВД.