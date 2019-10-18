В Екатеринбурге грабитель банка убил посетителя, пытавшегося его остановить

В Екатеринбурге грабитель во время нападения на банк «Открытие» застрелил клиента учреждения, сообщает E1.ru со ссылкой на полицию.

При нападении грабитель выстрелил из обреза ружья в камеру видеонаблюдения и потребовал деньги. Затем один из посетителей попытался остановить преступника и был смертельно ранен. Нападавшего задержали до приезда полиции, пишет Baza.

E1.ru сообщает со ссылкой на источник, что грабителей могло быть двое. В полиции это не подтверждали.